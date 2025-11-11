Muere Automovilista en Choque con Agentes Ministeriales en Monterrey

Un automovilista perdió la vida tras un fuerte choque con una unidad de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) en el cruce de las avenidas Lincoln y Solidaridad, al poniente de Monterrey.

De acuerdo con los primeros reportes, los agentes ministeriales se dirigían a reforzar un operativo en el municipio de García cuando su vehículo impactó contra un automóvil particular de color rojo.

Tras el accidente, testigos y rescatistas acudieron de inmediato para auxiliar a los tripulantes del auto particular. Paramédicos de Protección Civil de Monterrey brindaron los primeros auxilios a uno de los lesionados, quien presentaba heridas graves.

Video: Muere Conductor Tras Choque con Policías Ministeriales en Monterrey

Inicialmente se reportó que las personas involucradas solo estaban lesionadas; sin embargo, minutos más tarde se confirmó que uno de los automovilistas murió mientras era atendido en un hospital cercano.

Noticia relacionadas: Investigan Muerte de Mujer Tras Caída de Sexto Piso en Edificio de San Pedro

La víctima no resistió las lesiones

A pesar de los esfuerzos de los equipos de emergencia, el conductor del vehículo rojo falleció a consecuencia de las severas heridas sufridas durante el impacto. Su identidad no fue revelada por las autoridades.

El percance ocurrió en una zona de alto flujo vehicular, muy cerca de la colonia Plutarco Elías Calles, lo que provocó tráfico intenso y el cierre parcial de los carriles mientras se realizaban las labores de auxilio y peritaje. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y de la Policía de Monterrey permanecieron en el sitio para determinar la responsabilidad del accidente.

Hasta el momento no se ha informado si los agentes ministeriales resultaron heridos ni si alguno de ellos fue detenido. Las autoridades confirmaron que se abrirá una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del fatal percance.

Historias recomendadas: