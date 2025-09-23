Muere Mauricio Fernández, Alcalde de San Pedro Garza García; ¿Qué Enfermedad Tenía?

El alcalde con licencia de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández Garza, murió este lunes 23 de septiembre a los 75 años de edad, tras enfrentar complicaciones derivadas del mesotelioma pleural, un tipo de cáncer poco común y agresivo que afecta la membrana que recubre los pulmones.

De acuerdo con información confirmada, el deceso ocurrió durante la noche del 22 de septiembre de 2025, apenas unos días después de que el propio edil anunciara que renunciaría al cargo por motivos de salud. El pasado 15 de septiembre, Fernández Garza informó que dejaría la alcaldía el próximo 30 de septiembre, al reconocer que ya no podía continuar con sus responsabilidades debido al deterioro de su estado físico.

En el año 2021, el político panista reveló por primera vez que había sido diagnosticado con cáncer, enfermedad contra la que luchó hasta sus últimos días. El mesotelioma pleural está vinculado en la mayoría de los casos a la exposición al asbesto y suele detectarse en etapas avanzadas, lo que lo convierte en uno de los cánceres más difíciles de tratar.

Un legado político en San Pedro y Nuevo León

Mauricio Fernández Garza fue una de las figuras más influyentes de la política en Nuevo León. Perteneciente al Partido Acción Nacional (PAN), encabezó en varias ocasiones la administración de San Pedro Garza García, municipio considerado uno de los más prósperos del país.

A lo largo de su trayectoria política, Mauricio Fernández Garza encabezó en cuatro ocasiones la alcaldía de San Pedro Garza García: primero de 1989 a 1991, luego de 2009 a 2012, posteriormente de 2015 a 2018 y finalmente en el periodo 2024-2027, mismo que ya no pudo concluir debido a su estado de salud. Además, fue senador de la República entre 1994 y 2000, y en 2003 compitió por la gubernatura de Nuevo León.

En San Pedro deja una huella profunda, pues fue visto como un líder cercano a la comunidad empresarial y un actor central en la vida política de Nuevo León durante las últimas décadas.

Su fallecimiento marca el final de una carrera política extensa y deja un vacío en la vida pública del estado.

