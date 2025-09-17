Muere Familia de Monterrey en Choque en Cancún; Entre las Víctimas Hay un Bebé y un Niño

Un trágico accidente automovilístico en el Bulevar Colosio, en Cancún, Quintana Roo, dejó como saldo siete personas sin vida y cuatro más lesionadas. El percance se registró cuando dos camionetas se impactaron de frente, luego de que una de ellas invadiera el carril contrario.

De acuerdo con las primeras versiones, uno de los conductores perdió el control del vehículo debido al pavimento mojado por las lluvias, lo que provocó que derrapara e invadiera el carril contrario, impactando directamente contra una camioneta de renta en la que viajaba una familia originaria de Monterrey, Nuevo León. Tras el fuerte choque, una de las unidades terminó volcada.

En un primer momento se reportó la muerte del conductor y de cuatro pasajeros de la camioneta impactada; sin embargo, horas más tarde, en el hospital fallecieron dos personas más. Entre las víctimas mortales se encuentran un bebé de apenas 2 meses, un niño de 2 años y varios integrantes de la misma familia, quienes habían viajado a Cancún para asistir a una boda

Familia regia fue identificada por autoridades de Cancún

Los fallecidos fueron identificados como Erika Garza, de Monterrey, sus dos hijos: Francisco Garza, de 2 años, y la bebé Dandará González, de tan solo 2 meses. También perdió la vida el abuelo paterno de los menores, Agustín Cimental de 65 años de edad, así como el conductor de la camioneta de renta y una mujer originaria del estado de Chihuahua. El padre de los menores, Francisco Ochoa, de 34 años, fue trasladado con heridas graves al hospital, donde lamentablemente también perdió la vida poco después. Con ello, el saldo ascendió a siete víctimas mortales.

El accidente dejó además a cuatro personas lesionadas, entre ellas tres trabajadores que viajaban en la otra unidad involucrada. Autoridades informaron que la familia tenía previsto regresar ese mismo día a Nuevo León, luego de haber acudido a un compromiso social en Cancún. Se espera que los cuerpos sean trasladados a Monterrey en las próximas horas. Este lamentable suceso refleja cómo, en cuestión de minutos, un viaje familiar con motivo de celebración puede convertirse en tragedia. Una vez más, las autoridades destacaron que el exceso de velocidad y las condiciones adversas del pavimento representan factores de alto riesgo que pueden cambiar el destino de muchas familias.

Con información de Angel Giner / Noticias N+

