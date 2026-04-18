Muere Hombre Atropellado por Una Camioneta en Escobedo en Nuevo León

Un trágico accidente se registró minutos antes de la medianoche en el municipio de Escobedo, donde un hombre de alrededor de 45 años falleció luego de ser atropellado por una camioneta mientras intentaba cruzar la avenida Manuel L. Barragán.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima trataba de atravesar la vía y ya se encontraba cerca del camellón central cuando fue impactada por el vehículo. El conductor, al percatarse de lo ocurrido, descendió de la unidad y realizó el llamado correspondiente a las autoridades para solicitar apoyo de emergencia.

Video: Muere Hombre Atropellado por Camioneta en Escobedo

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Confirman muerte de hombre tras atropello

Paramédicos arribaron al lugar poco después; sin embargo, tras valorar al hombre, confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el impacto.

Elementos de tránsito y seguridad acordonaron la zona para llevar a cabo las diligencias correspondientes y facilitar el trabajo de los servicios periciales. Como consecuencia del accidente, uno de los carriles de alta velocidad en dirección hacia Sendero permaneció cerrado, lo que generó afectaciones en la circulación durante varias horas.

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido confirmada oficialmente. Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

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