Muere Hombre Atropellado en Monterrey, Nuevo León; Investigan Caída de Puente

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró en el cruce de las avenidas Bernardo Reyes y Venustiano Carranza, en el municipio de Monterrey, luego del reporte de una persona herida sobre la vía pública.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León, Cruz Roja y Policía Municipal acudieron al lugar tras recibir el llamado de automovilistas que alertaban sobre un hombre que aparentemente requería rescate, luego de haber caído desde un puente vehicular.

Muere Hombre Atropellado en Avenida de Monterrey, NL

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A su llegada, los cuerpos de auxilio localizaron a un hombre inconsciente con heridas de gravedad, principalmente en el cráneo. Tras una valoración inicial, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Hombre habría caído de puente

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría caído desde una altura aproximada de ocho metros, lo que le provocó lesiones mortales. Hasta el momento, no se ha determinado qué fue lo que originó la caída, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

La zona fue acordonada por elementos de la Policía Municipal mientras personal de servicios periciales realizaba las diligencias necesarias para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias. El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes buscarán esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.

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