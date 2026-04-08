Hallan a Hombre Sin Signos Vitales en Av. Juárez y 5 de Mayo en Centro de Monterrey

Autoridades y cuerpos de rescate se movilizaron la mañana de este miércoles 8 de abril a el centro de Monterrey tras el reporte de una persona inconsciente sobre la vía pública. Los hechos ocurrieron en la avenida Benito Juárez, en su cruce con la avenida 5 de Mayo, justo frente a la explanada del Colegio Civil.

El despliegue se originó luego de que peatones observaran a un hombre tirado sobre la banqueta. La situación generó preocupación entre las personas que transitaban por la zona, quienes rápidamente solicitaron apoyo a los servicios de emergencia. Al lugar acudió personal de Protección Civil de Monterrey, así como elementos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención inmediata al hombre.

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Sin embargo, al momento de su valoración, los paramédicos confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, se trata de un hombre de aproximadamente entre 40 y 45 años de edad, quien presuntamente se encontraba en situación de calle.

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De manera preliminar, se indicó que el hombre aparentemente se desvaneció repentinamente, lo que provocó que cayera sobre la banqueta. Hasta el momento, no se han detectado signos visibles de violencia en el cuerpo.

Las autoridades señalaron que será necesaria la intervención de personal de la Fiscalía para realizar las investigaciones correspondientes y descartar cualquier situación que pudiera estar relacionada con un hecho delictivo.

Testigos alertaron a las autoridades

Según versiones de testigos, algunas personas intentaban brindarle ayuda e incluso ofrecerle alimento, cuando se percataron de que el hombre no respondía. Fue en ese momento cuando decidieron solicitar el apoyo de los cuerpos de emergencia. A pesar de la rápida respuesta, los paramédicos ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

El área fue resguardada por autoridades mientras se espera la llegada de elementos de la Fiscalía para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Las investigaciones continuarán para determinar con precisión las causas del fallecimiento.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR