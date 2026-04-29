Joven Intoxicado Muere en Celdas Municipales de García; Investigan Presunta Negligencia

Autoridades ministeriales investigan una aparente negligencia ocurrida en las celdas municipales de García, luego de que un hombre fuera arrestado y, un par de horas más tarde, perdiera la vida dentro del cuartel policial. De acuerdo con la información disponible, el joven fue detenido por elementos municipales tras ser encontrado en estado de intoxicación. El arresto se llevó a cabo alrededor de las 7 de la tarde del martes 28 de abril en la colonia Haciendas del Sol, donde presuntamente presentaba una condición que ameritó su traslado ante las autoridades por faltas administrativas

Video: Muere Hombre en Celdas Municipales de García Investigan Causas

El hecho fue reportado durante la noche del martes 28 de abril en el cruce del Boulevard Heberto Castillo y Hacienda Casa Grande, en el municipio de García, donde inicialmente se informaba sobre la presencia de un hombre sin vida dentro de las instalaciones policiales. La noticia generó movilización de corporaciones y encendió la preocupación sobre las condiciones en las que se encontraba la persona detenida, así como los protocolos aplicados tras su ingreso a las celdas municipales

Identificación de la víctima

Familiares del fallecido lo identificaron como Héctor, de 26 años de edad. Según su versión, el joven fue detenido únicamente por encontrarse bajo los efectos de alguna sustancia, sin que se reportaran incidentes mayores al momento de su arresto. Señalan además que, tras ser ingresado al cuartel, aparentemente no se le dio el seguimiento adecuado a su estado de salud, por lo que perdió la vida.

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Agentes de la fiscalía, junto con personal de servicios periciales, acudieron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes. El objetivo es esclarecer las causas exactas de la muerte y determinar si existió algún tipo de negligencia por parte de los elementos encargados de su custodia. Entre las líneas de investigación se contempla si el fallecimiento fue consecuencia de golpes, falta de atención médica o derivado de la misma intoxicación que presentaba al momento de su detención.

Las autoridades buscan descartar o confirmar cualquier irregularidad en el actuar de los oficiales, así como establecer responsabilidades en caso de que se compruebe una omisión en la atención del detenido. El caso continúa bajo investigación mientras se esperan los resultados periciales que permitan definir con precisión lo ocurrido dentro de las celdas municipales.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR