Muere Hombre en Incendio de Casa en Monterrey, Nuevo León

Un hombre perdió la vida luego de que se incendiara su casa en la colonia Estrella, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. El siniestro movilizó a cuerpos de auxilio durante la emergencia; sin embargo, pese a la rápida intervención, no fue posible salvarle la vida. De manera extraoficial, autoridades y familiares identificaron a la víctima como Rolando Torres, de 68 años de edad. De acuerdo con los primeros reportes, el origen del incendio habría sido la quema de cobre al interior del domicilio.

Video: Muere Hombre en Incendio Se Quema Su Casa en Colonia Estrella en Monterrey

El fuego se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Dardalenos, en la colonia Estrella, muy cerca del cruce de las avenidas Ruiz Cortines y Bernardo Reyes. Tras recibir el reporte, elementos de Bomberos y de Protección Civil de Monterrey, así como del Estado de Nuevo León, acudieron rápidamente al lugar para atender la emergencia.

Al arribar, los rescatistas intentaron sofocar las llamas y brindar auxilio al hombre, quien se encontraba atrapado en el cuarto trasero de la vecindad. En el inmueble habitan al menos nueve personas. A pesar de los esfuerzos realizados por los cuerpos de emergencia, ya no pudieron hacer nada por él.

Familiares sufrieron crisis nerviosa

Al enterarse del fallecimiento, familiares del hombre presentaron crisis nerviosa en el sitio. La escena fue acordonada por las autoridades mientras se realizaban las labores correspondientes y se recababan datos para integrar la investigación.

El incendio generó alarma entre vecinos del sector, quienes observaron la movilización de las unidades de auxilio en la zona. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para esclarecer las causas exactas del incendio ocurrido en la colonia Estrella, en Monterrey. Aunque de manera preliminar se señala que la quema de cobre pudo haber originado el fuego, serán los peritajes oficiales los que determinen cómo se desarrollaron los hechos. El caso continúa bajo revisión por parte de las instancias correspondientes.

Con información de Mauro Morales/ Noticias N+