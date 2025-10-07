Muere Hombre en Incendio en su Casa en Guadalupe, Nuevo León

Una tragedia sacudió la colonia Tierra Propia durante la madrugada de este martes 7 de octubre, cuando un hombre perdió la vida al quedar atrapado en el incendio de su vivienda, la cual se encontraba saturada de basura y materiales reciclables.

El siniestro ocurrió durante los primeros minutos del día en una casa ubicada sobre la calle Cocula, en su cruce con Juárez. De acuerdo con reportes preliminares, el fuego comenzó por causas que aún no han sido establecidas. En cuestión de minutos, las llamas se extendieron por el inmueble, sorprendiendo a su único ocupante, quien no logró salir a tiempo.

El hombre, cuya identidad no ha sido confirmada oficialmente, se dedicaba a la recolección y pepena, por lo que en el interior de la vivienda almacenaba una gran cantidad de desechos y objetos reciclables. Esta acumulación, además de dificultar la evacuación, habría contribuido a que el fuego se propagara rápidamente, generando una densa nube de humo tóxico que terminó por causarle la muerte.

Tras una llamada de emergencia al 911, al lugar acudieron cuatro máquinas de Bomberos de Guadalupe y personal de Protección Civil municipal. Los rescatistas trabajaron para sofocar las llamas que amenazaban con extenderse a viviendas cercanas, debido a lo inflamable del material almacenado. Sin embargo, cuando lograron ingresar, encontraron al hombre sin vida dentro de la casa.

Hombre ya había sufrido atentados en su contra

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia del Estado iniciaban las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio. Aunque por el momento no se ha confirmado un origen intencional, no se descarta que el siniestro haya sido provocado.

De acuerdo con testimonios de vecinos, no era la primera vez que esta persona sufría atentados o incidentes similares. Los residentes también explicaron que habían presentado quejas por la constante acumulación de basura dentro y fuera de la propiedad, ya que generaba malos olores, fauna nociva y un riesgo latente para toda la cuadra.

La víctima vivía sola y llevaba varios años residiendo en la zona. Elementos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales realizaron las labores correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la recolección de evidencias que permitan esclarecer lo sucedido.

