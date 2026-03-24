Muere Hombre Tras Estrellarse Contra Caseta en Guadalupe, Nuevo León

Un hombre perdió la vida la mañana de este martes 24 de marzo, luego de protagonizar un accidente vial tipo estrellamiento en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con el reporte preliminar de Protección Civil del Estado, el percance se registró alrededor de las 05:58 horas en el cruce de la avenida Uranio y Odiseo, hasta donde acudieron cuerpos de auxilio tras recibir el aviso de un choque contra una caseta.

Según la información oficial, en el reporte inicial se alertó sobre un masculino inconsciente dentro del vehículo, por lo que elementos de Protección Civil de Nuevo León se movilizaron al sitio para brindar atención a la emergencia.

Video: Muere Hombre en Estrellamiento en Guadalupe

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Sin embargo, al arribo de los rescatistas, se confirmó que la persona ya no contaba con signos vitales, por lo que se determinó que falleció en el lugar del accidente.

Víctima no ha sido identificada

Hasta el momento, la identidad de la víctima no ha sido dada a conocer por las autoridades, mientras que tampoco se han detallado las causas exactas que originaron el estrellamiento.

Al lugar acudió Protección Civil Nuevo León, en tanto que se esperaba la intervención de las autoridades correspondientes para realizar las diligencias de ley, así como el levantamiento del cuerpo. Serán las investigaciones oficiales las que determinen cómo ocurrió el accidente y si hubo algún otro factor involucrado en el hecho.

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