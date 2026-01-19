Muere Hombre tras Riña Entre Albañiles en Santa Catarina, Nuevo León

Una agresión armada registrada durante la noche del domingo 18 de enero dejó como saldo una persona sin vida y otra más lesionada en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Los hechos ocurrieron en la colonia Las Sombrillas, lo que generó una amplia movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades, el ataque fue reportado sobre la calle Cañón Santa Cruz, donde vecinos alertaron al número de emergencias tras escuchar detonaciones de arma de fuego. Al arribar al sitio, elementos policiales confirmaron que había dos personas heridas por impactos de bala, una de ellas ya sin signos vitales.

Video: Asesinan a Hombre a Balazos en Santa Catarina NL

Noticia relacionada: Sigue Cierre en Mercado por Choque de Ruta 405 en Monterrey

Las primeras indagatorias señalan que el hecho violento se derivó de un pleito entre presuntos albañiles que se encontraban en el lugar. Durante la discusión, los involucrados habrían llegado a agredirse incluso con herramientas de construcción, hasta que uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó contra su contrincante.

Deja hombre herido pleito a balazos

Uno de los hombres resultó gravemente herido y fue trasladado por sus propios familiares a bordo de una camioneta a una clínica privada ubicada en la colonia Residencial Cuauhtémoc. Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el lesionado identificado como Concepción Balderas, de 34 años de edad, falleció minutos después de su ingreso.

En tanto, la segunda persona herida permanece bajo atención médica y se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades. Hasta el momento, no se reportan personas detenidas en relación con estos hechos.

La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación. Este homicidio se suma a otros hechos violentos registrados durante el fin de semana en distintos municipios del área metropolitana, lo que provocó diversas movilizaciones policiacas.

Historias recomendadas: