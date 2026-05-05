Niña de 11 Años Pierde la Vida en García, Nuevo León; Investigan Causa de Muerte

Autoridades investigan la muerte de una menor de 11 años en la colonia Valle de Lincoln, sector Fraile, en el municipio de García, Nuevo León, tras un reporte registrado durante la mañana de este 5 de mayo. La situación generó una movilización policiaca en la zona poniente del área metropolitana, luego de que se informara sobre una menor inconsciente al interior de un automóvil. Al lugar acudieron elementos de Protección Civil de García, así como policías municipales, quienes confirmaron el fallecimiento de la niña

Video: Muere Niña de 11 Años Investigan Causas en Col Valle de Lincoln en García Nuevo León

De acuerdo con los primeros reportes, la menor ya no contaba con signos vitales al momento de la llegada de los cuerpos de auxilio. De manera extraoficial, se ha mencionado que la niña llevaba por nombre “Arlet”. Trascendió que la menor se encontraba en su domicilio, como muchos niños durante este día en que no hubo clases, aparentemente disfrutando de su tiempo libre antes de que ocurriera el incidente.

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Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles precisos sobre las circunstancias en las que la menor resultó afectada. No se ha establecido si la situación ocurrió en la vía pública o al interior de su casa. De manera preliminar, se indicó que, en un intento por auxiliarla, la menor fue subida a un automóvil para trasladarla o pedir ayuda; sin embargo, no reaccionó, y posteriormente se confirmó su fallecimiento. Según información extraoficial, la niña formaba parte de una familia con dos hermanas gemelas, siendo una de ellas la menor fallecida durante la mañana de este martes.

Autoridades continúan investigación

Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, en coordinación con autoridades del municipio de García, se encuentran realizando las indagatorias correspondientes para esclarecer lo sucedido. Hasta el momento, las autoridades han señalado que se descarta cualquier situación de violencia, mientras continúan recabando información para determinar las causas exactas del fallecimiento.

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Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR