Muere Menor Tras Explosión de Pirotecnia en Pesquería, Nuevo León; Suman 4 Fallecidos

Una fuerte explosión registrada el pasado viernes 28 de noviembre del 2025 al interior de una casa donde aparentemente se almacenaba pirotecnia provocó una tragedia en el municipio de Pesquería, Nuevo León. La onda expansiva dejó múltiples lesionados y hasta el momento, cuatro fallecidos, entre ellos dos menores de 15 años de edad.

Video: Fallece Menor de Edad Es Cuarta Víctima por Explosión en Pesquería

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que a la Clínica 67 ingresaron dos menores con heridas graves, pero horas después del incidente reportaron la muerte de Íngrid Dannai Macías Ruíz de 15 años de edad, mientras que la otra víctima fue trasladada a otro centro médico para recibir atención especializada. La madrugada de este domingo 30 de noviembre, Dayra Jimena García Zapata de 15 años de edad, también perdió la vida; es la cuarta persona que fallece tras la explosión en la colonia Los Olmos, en Pesquería.

Hospitales de Nuevo León reciben a varias víctimas en estado crítico

Además de las menores ingresadas al IMSS, el Hospital Metropolitano reportó la presencia de al menos un menor de edad en estado crítico, quien continúa bajo observación médica debido a la gravedad de las lesiones ocasionadas por la explosión.

En el Hospital General de Juárez también se encuentran personas afectadas por la onda expansiva, mientras que de manera preliminar se dio a conocer que al Hospital Universitario habrían llegado otras víctimas relacionadas con el mismo hecho. En total suman cinco víctimas hospitalizadas y cuatro fallecidas.

Noticia relacionada: Moviliza Explosión en Colonia Los Olmos en Pesquería, Nuevo León

Las primeras versiones indican que dentro de la casa siniestrada se almacenaba una cantidad considerable de pirotecnia, lo que habría provocado la intensidad de la explosión y la magnitud de los daños. La onda expansiva afectó no solo a los ocupantes del inmueble, sino también a personas que se encontraban en las casas cercanas.

Hasta el momento, las autoridades continúan investigando cómo fue que la pirotecnia llegó a almacenarse en este domicilio y si existía conocimiento previo de la presencia del material explosivo. Los hospitales continúan reportando el estado crítico de varias personas, en especial de menores de edad que fueron alcanzados por la explosión.

Los vecinos de Pesquería permanece a la espera de nueva información, mientras equipos de emergencia y Protección Civil de Nuevo León continúan evaluando los daños provocados por este incidente.

Historias recomendadas:

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

RR