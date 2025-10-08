Muere Motociclista tras ser Embestido por Camión de Carga en la Zona Norte de Monterrey

Un trágico accidente cobró la vida de un motociclista la tarde del miércoles, 8 de octubre, en la zona norte de Monterrey, luego de que fuera embestido por un camión de carga sobre la avenida Aztlán, a la altura de la calle Esquisto, en la colonia San Bernabé.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron poco después de las 4:00 de la tarde, cuando la víctima, un hombre de aproximadamente 40 años, circulaba con dirección al oriente sobre dicha vialidad.

Presuntamente, al intentar realizar una maniobra, fue impactado por el operador del camión, que lo arrolló a unos metros del cruce.

El motociclista perdió la vida de manera instantánea, por lo que el área fue acordonada por elementos de la Policía de Monterrey y personal de la Agencia Estatal de Investigaciones. En el sitio también se encuentran agentes del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, quienes realizan las diligencias correspondientes y el levantamiento de evidencias.

Detienen a conductor para deslindar responsabilidades

El conductor del camión de carga fue detenido en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público para deslindar responsabilidades. Las autoridades revisarán cámaras de seguridad de negocios aledaños que podrían haber captado el momento del impacto, con el fin de determinar cómo ocurrió el accidente y quién tuvo la responsabilidad directa.

La tragedia generó una fuerte movilización y un prolongado congestionamiento vial sobre la avenida Aztlán. Las autoridades implementaron desvíos por las calles Esquisto, Montellano y Hornablendas, por lo que se recomienda a los automovilistas tomar rutas alternas.

Debido a las condiciones de lluvia registradas en la zona y la espera del arribo del Servicio Médico Forense, las labores en el lugar podrían extenderse por más de dos horas.

El cuerpo del motociclista será trasladado al anfiteatro del Hospital Universitario para la autopsia de ley, mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las causas exactas del siniestro.

