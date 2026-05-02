Motociclista de 17 Años Fallece al Estrellarse en Avenida de Escobedo, Nuevo León

Un joven motociclista de 17 años de edad perdió la vida tras estrellarse contra un poste en un accidente ocurrido la madrugada de este sábado 2 de mayo en la avenida Camino de las Águilas, en la colonia San Marcos, en el municipio de Escobedo, Nuevo León. De acuerdo con la información proporcionada por testigos, el joven circulaba a exceso de velocidad sobre esta avenida. Al llegar a la colonia San Marcos, perdió el control de la unidad ligera, subió a un camellón y terminó por estrellarse contra un poste.

Video: Muere Motociclista Tras Estrellarse Contra Poste en Col. San Marcos, Escobedo

Rápidamente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, delegación Nuevo León, para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, de nada sirvió, ya que el joven lamentablemente ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.

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El área fue resguardada y asegurada por elementos de la Proxpol del municipio de Escobedo, mientras se esperaba el arribo de los agentes ministeriales de la fiscalía, así como del personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales. Momentos después, la familia del menor llegó al lugar tras enterarse del accidente. El joven de 17 años vivía muy cerca de la zona donde ocurrió este accidente, lo que hizo aún más impactante la situación para sus seres queridos

Identidad no revelada tras accidente en Escobedo

Hasta el momento, no se ha proporcionado la identidad de este menor. Sin embargo, el exhorto de las autoridades continúa siendo el mismo: manejar con mucha precaución, especialmente cuando se trata de motocicletas, para evitar accidentes como este. Algunos habitantes mencionaron que no es la primera vez que ocurre un accidente en la zona, por lo que consideran necesario reforzar las medidas de seguridad vial.

Autoridades reiteran la importancia de respetar los límites de velocidad y utilizar equipo de protección adecuado al conducir motocicletas. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes, quienes recabarán evidencia para esclarecer completamente cómo ocurrieron los hechos en ese lugar.

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Con información de Porfirio Medellin / Noticias N+

RR