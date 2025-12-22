Muere Motociclista en Carretera Nacional en Monterrey: Suman Más de 100 Fallecidos en 2025

Un motociclista murió la mañana de este miércoles tras perder el control de su unidad y estrellarse en la Carretera Nacional, a la altura de la colonia Valle del Cristal, en los límites de Monterrey con el municipio de Santiago, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el conductor de una motocicleta deportiva circulaba con dirección al sur de la ciudad. Testigos señalaron dos posibles versiones de lo sucedido: una de ellas indica que un camión le habría cerrado el paso, provocando que el motociclista cayera y fuera arrollado; sin embargo, la versión que mantienen las autoridades apunta a que el joven circulaba a exceso de velocidad.

Según esta última línea de investigación, el motociclista perdió el control de la unidad, derrapó aproximadamente 50 metros sobre el pavimento y terminó impactándose, quedando sin vida a un costado de su motocicleta.

La víctima fue identificada como Brian, de 26 años de edad. Al sitio acudieron paramédicos, quienes confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales, así como elementos de Tránsito y de seguridad para acordonar la zona y realizar las investigaciones correspondientes.

Este hecho se suma a la preocupante cifra de decesos de motociclistas registrados en Nuevo León durante el presente año. De acuerdo con datos recientes, ya son más de 100 motociclistas los que han perdido la vida en distintos accidentes viales en la entidad, principalmente por exceso de velocidad, falta de pericia y choques con vehículos de carga.

Autoridades reiteraron el llamado a los motociclistas a respetar los límites de velocidad, portar equipo de protección y conducir con precaución, especialmente en vías de alta circulación como la Carretera Nacional.

