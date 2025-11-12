Muere Motociclista Tras Chocar Contra Camión de Personal en General Zuazua, Nuevo León

Un motociclista perdió la vida tras impactarse contra un camión de transporte de personal en el municipio de Zuazua, Nuevo León. El accidente ocurrió durante la mañana de este miércoles 12 de noviembre en la calle Asunción, dentro de la colonia Valle de Santa Elena.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta descendía por la calle Asunción cuando chocó de frente contra la unidad de transporte que circulaba por el lugar. El impacto fue tan fuerte que el hombre, de aproximadamente 41 años de edad, perdió la vida de manera instantánea.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y paramédicos, quienes confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por agentes de Tránsito y personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales para iniciar las investigaciones correspondientes.

Es el cuarto caso fatal de motociclistas en una semana en la zona metropolitana

Vecinos del sector señalaron que la vialidad donde ocurrió el percance es una pendiente con poca visibilidad, lo que podría haber contribuido al accidente. Además, mencionaron que los accidentes de motociclistas en esa área se han vuelto frecuentes, por lo que piden mayor vigilancia y señalización.

Con este caso, suman ya cuatro motociclistas fallecidos en menos de una semana en la zona metropolitana de Monterrey, situación que ha encendido las alertas de las autoridades viales.

Las autoridades exhortaron a los conductores de motocicletas a portar casco, respetar los límites de velocidad y mantener la precaución al circular, especialmente en zonas de alto tráfico o con pendientes pronunciadas.

