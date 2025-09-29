Mujer en Situación de Calle Muere a Escasos Metros de Área de Urgencias en San Nicolás, NL

Una mujer de aproximadamente 40 años, que vivía en situación de calle, perdió la vida a pocos metros del área de urgencias del Hospital Metropolitano, en el municipio de San Nicolás, durante la mañana de este lunes, en hechos que generaron conmoción entre transeúntes y personas que se encontraban en la zona.

De acuerdo con los primeros informes de autoridades y testimonios de personas que esperaban a sus familiares, la mujer llegó al hospital durante la madrugada debido a que presentaba malestares de salud. Sin embargo, el personal de seguridad del nosocomio habría recibido la instrucción de retirarla del lugar por su condición de vida en la calle.

Minutos más tarde, la mujer fue encontrada sin vida en la banqueta de la Calle Línea de Gas, a escasos 10 metros de la entrada a urgencias, el sitio del que presuntamente fue expulsada por el personal del hospital.

Autoridades acordonan la zona

El hallazgo del cuerpo generó asombro entre las personas que transitaban por la zona, incluyendo usuarios de transporte público, peatones y vecinos del área. De inmediato, se implementó un acordonamiento por parte de la Policía Municipal para preservar la escena y permitir que los Servicios Periciales realizaran las investigaciones correspondientes.

Elementos de seguridad revisaron las cámaras de vigilancia del hospital y los alrededores para determinar si la mujer intentó ingresar al área médica y recabar evidencia que ayude a esclarecer las circunstancias de su fallecimiento.

Las autoridades informaron que se llevarán a cabo indagatorias exhaustivas para esclarecer los hechos y establecer si hubo alguna omisión por parte del personal hospitalario. Por el momento, la mujer permanece sin identificar, mientras se realizan los procedimientos necesarios para confirmar su identidad y notificar a familiares, en caso de que existan.

La lamentable muerte de esta mujer ha generado conmoción entre vecinos y usuarios de hospitales, quienes cuestionan los mecanismos de atención y la coordinación entre personal de seguridad y personal médico en situaciones de emergencia.

