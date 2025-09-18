Muere Otro Regiomontano en Accidente en Cancún; Su Esposa Está Grave

La tragedia volvió a sacudir a la comunidad regiomontana tras darse a conocer la muerte de Jesús Mario Martínez Hernández, originario de Monterrey y trabajador del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), quien perdió la vida en un accidente automovilístico en la ciudad de Cancún.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este miércoles 17 de septiembre, cuando el vehículo de plataforma en el que Jesús Mario viajaba junto con su esposa, Nancy Haro, se impactó contra un poste en el cruce de las avenidas Bonampak y Chichén Itzá, una de las zonas más transitadas de la ciudad.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor del automóvil murió por el impacto, mientras que Nancy Haro fue trasladada de emergencia a un hospital, donde permanece internada en estado crítico. Hasta el momento no se han emitido reportes médicos oficiales sobre su evolución.

La pareja había salido de Monterrey rumbo a Cancún el pasado 11 de septiembre, con el objetivo de disfrutar unas vacaciones en la playa; sin embargo, su viaje terminó en tragedia a solo unos días de haber llegado al destino turístico. Este accidente se suma a una serie de hechos viales recientes que han cobrado la vida de visitantes en Cancún, generando preocupación por la seguridad vial en zonas turísticas del estado de Quintana Roo.

Accidente ocurrió a varios kilómetros dónde falleció familia regiomontana

Este lamentable suceso ocurre después de que se confirmara la muerte de seis integrantes de una familia regiomontana, también en un accidente vial ocurrido en Cancún.

La familia, que también era originaria de Monterrey, Nuevo León, perdió la vida luego de que el vehículo en el que viajaban fuera impactado por otro automóvil a exceso de velocidad. El accidente ocurrió en otra zona de la ciudad, a varios kilómetros de distancia del percance donde falleció Jesús Mario Martínez.

Ambos casos han generado gran consternación, no solo entre los habitantes de Monterrey, sino también entre usuarios de redes sociales que exigen mayor regulación, vigilancia y medidas de seguridad para proteger tanto a turistas como a residentes en destinos como Cancún.

