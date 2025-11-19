Muere Persona Calcinada en Incendio de Taller en Pesquería, Nuevo León

Un incendio de gran magnitud se registró poco antes de las 4:00 de la mañana de este miércoles 19 de noviembre en el cruce de Río Danubio y Río Pesquería, en el sector Colinas del Aeropuerto. De acuerdo a la información, se registró un intenso despliegue de corporaciones municipales y estatales, así como de la Agencia Estatal de Investigaciones, debido a la presencia de una persona que murió calcinada en el lugar.

Video: Deja un Muerto y un Herido Grave Incendio en Taller en Pesquería

El siniestro inició dentro de un taller mecánico que también operaba como vulcanizadora, donde al menos tres vehículos se encontraban estacionados. Las llamas se propagaron rápidamente hacia una vivienda contigua, provocando que una persona resultara gravemente herida. Esta víctima, con quemaduras en gran parte del cuerpo, fue trasladada de emergencia a un hospital por elementos de auxilio.

Noticia relacionada; Moviliza Incendio en Tubería en Desuso sobre Carretera Monterrey-Saltillo en Santa Catarina, NL

Incendio deja daños severos

A pesar de la rápida intervención de Policía Municipal, Protección Civil de Pesquería, bomberos y Protección Civil del Estado, la intensidad del fuego dejó daños severos tanto en el local como en una propiedad habitacional.

Hasta esta mañana, las autoridades no han confirmado la identidad de la persona fallecida, debido al estado en que fue encontrada. Investigadores señalan que aún no se determina con certeza qué originó el fuego; se analiza la posibilidad de un cortocircuito, aunque tampoco se descarta que el incendio haya sido provocado.

La zona permanece asegurada mientras peritos y agentes ministeriales continúan con los trabajos correspondientes. Vecinos reportaron haber escuchado explosiones provenientes del taller momentos antes de que las llamas se extendieran, versión que también será analizada como parte de la investigación.

Historias recomendadas: