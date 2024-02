Policía Muere tras Chocar su Patrulla Durante una Persecución

Un elemento de Fuerza Civil perdió la vida en el cumplimiento de su deber en la Colonia Santa Mónica, en Juárez. Se trata del policía estatal Aldo Alfredo Maldonado Moctezuma.



Según una versión de testigos, la cual no ha sido confirmada por la autoridad, él y varios uniformados iban a bordo de una patrulla siguiendo a dos hombres en actitud sospechosa que circulaban a bordo de una motocicleta en la Avenida San Isidro.



Al intentar alcanzarlos, presuntamente vieron obstruido su paso por un camión urbano, por lo que el oficial que conducía no pudo maniobrar el volante y terminó estrellándose contra una peletería en la esquina de la Calle Santa Margarita.



Tras el accidente vial, que fue reportado alrededor de las 2:40 de la tarde de este martes 30 de enero, arribaron más elementos de Fuerza Civil para auxiliar al policía Aldo Alfredo, pero ya no tenía signos vitales.



De manera extraoficial se dio a conocer que otros dos uniformados resultaron lesionados en este hecho.



Fue hasta las 6:30 de la tarde, cuando una grúa comenzó con las maniobras para retirar la patrulla que derribó la fachada del negocio.



Mientras que el cuerpo del policía permaneció más tiempo en la zona tras el trabajo de elementos de Servicios Periciales, quienes levantaron evidencias del accidente.

Porfirio Medellín/Noticias N+

