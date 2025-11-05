Muere Repartidor de Comida Tras Choque en el Centro de Monterrey
Un motociclista repartidor perdió la vida tras chocar contra una camioneta en el cruce de Tapia y Suazua, en el centro de Monterrey.
Un motociclista perdió la vida este miércoles por la tarde tras protagonizar un accidente vial en el centro de Monterrey, específicamente en el cruce de las calles Tapia y Suazua.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un repartidor de comida por aplicación que circulaba por la calle Tapia cuando se impactó contra una camioneta blanca. El vehículo presentó daños visibles en la puerta del conductor y en el parabrisas, lo que evidencia la fuerza del golpe.
Tras el impacto, el motociclista fue proyectado hacia la banqueta. A la llegada de los paramédicos de Protección Civil de Monterrey y de la Cruz Roja Mexicana, se confirmó su fallecimiento en el lugar. Se trataba de un hombre de entre 40 y 45 años de edad, quien vestía ropa oscura.
Inicia investigación por muerte de motociclista
El conductor de la camioneta, un joven de aproximadamente 20 a 25 años, fue puesto a disposición de las autoridades viales para deslindar responsabilidades. Las investigaciones determinarán quién de los dos conductores tenía la luz verde del semáforo al momento del choque.
De acuerdo con los reporteros en el sitio, este caso se suma a la lista de accidentes mortales que involucran motociclistas en el área metropolitana de Monterrey. Tan solo en lo que va del año, se ha registrado un incremento considerable en este tipo de percances, atribuidos principalmente a exceso de velocidad, distracciones y falta de precaución.
Las autoridades realizaron el cierre temporal de la vialidad para las labores periciales y exhortaron a los automovilistas a manejar con precaución, respetar los semáforos y mantener la atención en el camino.
