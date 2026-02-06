Muere Trabajador al Caer por un Tragaluz en una Residencia en Construcción en San Pedro, NL

Un hombre perdió la vida luego de caer desde una altura de cinco metro cuando se encontraba laborando en la construcción de una residencia ubicada sobre la avenida Santa Barbara en San Pedro Garza García, Nuevo León.

El hecho se registró cuando un grupo de trabajadores se encontraba laborando en la parte alta de la construcción de una residencia. Uno de los empleados habría caminado por encima de un tragaluz el cual se encontraba tapado con una lamina la cual no soportó el peso del hombre provocando que cayera.

Luego de percatarse de este accidente laboral, compañeros del sujeto llamaron de inmediato a las autoridades correspondientes para pedir ayuda. Hasta este punto llegaron elementos de Protección Civil de San Pedro y al revisar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales. Los rescatistas mencionaron que el fallecido tendría aproximadamente 50 años de edad. Elementos también mencionaron que esta caída habría ocurrido a una altura de cinco metros.

Investigan caída de empleado en construcción en San Pedro

Al sitio también llegaron elementos de la Policía de San Pedro para resguardar la construcción a la espera de la llegada de peritos del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales (ICSP) para comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento se desconoce la identidad de la persona fallecida, por lo que se esperan más detalles sobre este accidente laboral en los próximos días.

Este percance se une a los casos registrados durante el mes de enero, donde varios empleados perdieron la vida en diferentes accidentes laborales. Autoridades han pedido a empresas, fábricas y construcciones que verifiquen los protocolos por aplicar ante este tipo de casos. Se espera que rescatistas revisen si esta residencia contaba con las medidas necesarias para evitar estos percances.