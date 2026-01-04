Muere Trabajador Aplastado por Maquinaria en Empresa de García, Nuevo León

Un trabajador perdió la vida luego de sufrir un accidente laboral al interior de una empresa ubicada en el municipio de García, Nuevo León, donde fue prensado por maquinaria pesada mientras realizaba sus labores. El hecho ocurrió en una de las naves industriales de la planta, en un área conocida como el Área 3.

La víctima fue identificada como Carlos Martínez, de 37 años de edad, quien sufrió graves lesiones en el pecho tras quedar atrapado por el equipo que operaba. De acuerdo con los primeros reportes, el trabajador fue trasladado en una ambulancia particular al Hospital 34; sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, se confirmó su fallecimiento poco después de su ingreso.

El deceso fue confirmado también a través de las redes sociales del sindicato de la empresa, donde se expresó el pésame a la familia del trabajador y se lamentó el incidente ocurrido dentro de la planta. Autoridades señalaron que el caso ya es investigado para determinar si el accidente se debió a una falla mecánica o a un posible error humano durante la operación de la maquinaria.

Mueren dos trabajadores en accidente similar

Este hecho ocurre a menos de una semana de que se registrara otro accidente laboral fatal en la zona metropolitana. El pasado 29 de diciembre, dos trabajadores perdieron la vida en un incidente similar ocurrido en una empresa del municipio de Santa Catarina, situación que ha generado preocupación sobre las condiciones de seguridad en centros industriales de la región.

La empresa donde ocurrió el accidente se dedica a la fabricación de diversos productos para el sector automotriz. Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades laborales han aplicado sanciones o medidas preventivas tras el deceso.

Diversos sectores han reiterado el llamado a reforzar los protocolos de seguridad en empresas que operan maquinaria pesada, con el fin de evitar más tragedias. Las autoridades correspondientes continúan con las investigaciones para deslindar responsabilidades y esclarecer las circunstancias que llevaron a este lamentable accidente de trabajo.

