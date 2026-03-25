Muere Trabajador Tras Desvanecerse en Obra en Apodaca, Nuevo León

Un trabajador de la construcción perdió la vida la mañana de este miércoles 25 de marzo, luego de desvanecerse mientras iniciaba su jornada laboral en una zona de obras ubicada en la colonia Montalto, en el municipio de Apodaca.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Álamo y Ciprés, en el sector oriente del área metropolitana, donde actualmente se desarrollan trabajos de construcción de viviendas. De acuerdo con los primeros reportes, el hombre, quien se desempeñaba como albañil, se encontraba laborando cuando repentinamente cayó al suelo.

Testigos señalaron que el trabajador aparentemente sufrió un fuerte golpe tras desvanecerse, lo que generó alarma entre sus compañeros, quienes de inmediato solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Apodaca, así como policías municipales y paramédicos.

Video: Hallan Muerto a Albañil en Apodaca

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Ya no contaba con signos vitales

Sin embargo, a su llegada, los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por las autoridades para permitir las labores correspondientes y evitar el paso de personas ajenas.

Compañeros del trabajador permanecieron en el lugar, consternados por lo ocurrido, luego de presenciar el momento en que su colega se desplomó mientras realizaba sus actividades.

Se espera el arribo de personal de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, quienes llevarán a cabo las investigaciones necesarias para determinar las causas exactas del fallecimiento. Hasta el momento, no se ha establecido si la muerte fue consecuencia del golpe sufrido al caer o si estuvo relacionada con alguna condición médica previa. Las autoridades indicaron que el despliegue en la zona podría extenderse durante varias horas mientras se realizan las diligencias correspondientes.

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