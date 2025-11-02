Mueren Dos Perritos en Incendio de Casa en Monterrey

Una intensa movilización de cuerpos de rescate y bomberos se registró la tarde-noche de este domingo 2 de noviembre al sur de Monterrey, luego de que una vivienda fue consumida por un incendio en la colonia Balcones de Altavista.

El siniestro ocurrió en una casa ubicada sobre la calle Mirasilla, donde las llamas se extendieron rápidamente, afectando gran parte del domicilio. Vecinos de la zona reportaron el fuego a las autoridades, lo que permitió la pronta llegada de elementos de Protección Civil de Nuevo León y del cuerpo de Bomberos de Monterrey, quienes trabajaron durante varios minutos para sofocar el incendio.

Dos perritos mueren en incendio

De acuerdo con la información preliminar, al momento del siniestro no se encontraban personas dentro del inmueble, por lo que no se reportaron lesionados. Sin embargo, la tragedia alcanzó a dos perritos que habitaban en la vivienda, los cuales lamentablemente perdieron la vida a causa del fuego.

Hasta el momento, las autoridades realizan las investigaciones correspondientes para determinar el origen del incendio. No se descarta que un cortocircuito o alguna falla en las instalaciones eléctricas haya sido la causa del siniestro, aunque será el peritaje oficial el que confirme esta versión.

El incendio generó expectación entre los vecinos, quienes salieron de sus casas preocupados por la posibilidad de que el fuego se propagara a viviendas cercanas. Gracias a la rápida intervención de los equipos de emergencia, la situación fue controlada sin mayores afectaciones a otras propiedades.

Los cuerpos de rescate recordaron a la ciudadanía la importancia de revisar periódicamente las instalaciones eléctricas y de gas, así como evitar dejar aparatos conectados o velas encendidas sin supervisión, para prevenir tragedias de este tipo.

