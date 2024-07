Mueren Tres Policías tras Volcar su Patrulla y Caer de un Puente durante Persecución

Dos policías fallecieron en cumplimiento de su deber y uno más resultó gravemente herido pero horas después se reportó su muerte en un hospital.

Esto después de que volcaran la patrulla y cayeran hacia el río pesquería a la altura de la colonia Santa Martha en el municipio de Escobedo, Nuevo León.

Los primeros informes indican que los policías avanzaban a toda velocidad sobre la avenida Camino Real, aparentemente tras el reporte de un vehículo sospechoso, sin embargo al tratar de cruzar el puente del río Pesquería y tomar esta curva pierden el control cayendo desde unos 15 metros de altura hacia el cause del río.

Testigos que se encontraban en la zona narraron lo ocurrido.

Que andaban persiguiendo a las personas que hicieron algo, no me dijo de que, pero como iba bien recio, la camioneta de la policía no alcanzó a frenarle bien.a