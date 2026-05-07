Mujer de la Tercera Edad Resulta Lesionada tras ser Atropellada por Camión en Monterrey

Una mujer de la tercera edad resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellada por una unidad de transporte urbano en calles de la colonia Talleres, en el municipio de Monterrey. El accidente ocurrió cuando la víctima, identificada como Julia Sánchez, de 84 años, caminaba sola cerca de su domicilio y fue embestida presuntamente por una unidad de la ruta 113 Canteras.

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De acuerdo con los primeros reportes, el chofer habría realizado un alto, sin embargo, aparentemente no se percató de que la mujer cruzaba frente al camión, por lo que terminó atropellándola. Tras el impacto, vecinos del sector acudieron rápidamente para auxiliar a la adulta mayor y solicitar el apoyo de cuerpos de emergencia.

Video: Atropella a Adulta Mayor Ruta 114 en Monterrey

Trasladan a lesionada a Hospital Universitario

Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil arribaron al sitio para brindarle atención médica a la mujer, quien presentaba diversas lesiones, entre ellas una fractura expuesta en ambas piernas.

Debido a la gravedad de las heridas, los rescatistas realizaron maniobras de estabilización antes de trasladarla de urgencia al Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González, donde quedó internada bajo observación médica.

Elementos de tránsito también acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y realizar las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades.

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