Conductora Queda Atrapada tras Chocar contra Columna en Félix U. Gómez en Monterrey

Una automovilista sobrevivió luego de sufrir un accidente y quedar atrapada al interior de su vehículo durante la madrugada del miércoles 11 de marzo en el municipio de Monterrey. El accidente ocurrió sobre la avenida Félix U. Gómez, a la altura de los Condominios Constitución, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia que acudieron rápidamente al lugar para atender la situación.

De acuerdo con los primeros reportes, la conductora circulaba sobre la avenida Garza Sada con dirección hacia el norte. Al incorporarse a la avenida Félix U. Gómez, presuntamente lo hizo a exceso de velocidad al tomar una curva. Debido a esta situación, la mujer perdió el control del automóvil y terminó impactándose contra una de las columnas de la estructura del Metro que se encuentran en la zona.

El fuerte choque provocó que el vehículo quedará severamente dañado, dejando a la conductora atrapada entre los fierros del automóvil, por lo que fue necesario solicitar el apoyo de los cuerpos de rescate.

Elementos de Protección Civil del Estado y de Monterrey acudieron al lugar del accidente para realizar las maniobras necesarias y poder liberar a la conductora. Para lograrlo, los rescatistas utilizaron equipo hidráulico conocido como “quijadas de la vida”, herramienta especializada que permite cortar y separar estructuras metálicas en este tipo de emergencias.

Tras varios minutos de trabajo, los elementos de rescate lograron liberar a la mujer, quien permanecía atrapada dentro del vehículo debido al fuerte impacto contra la columna. Una vez que la conductora fue liberada del automóvil, paramédicos procedieron a brindarle los primeros auxilios en el lugar para posteriormente trasladarla a un hospital cercano para recibir atención médica.

La mujer fue identificada como Yaneth, de 31 años de edad, el vehículo resultó con algunos daños tras el impacto contra la columna del Metro, la conductora logró sobrevivir al accidente. Las autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar investigaciones correspondientes

