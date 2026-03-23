Mujer Rescata a Gato Atrapado en el Motor de un Auto en Monterrey, Nuevo León

Una mujer, esposa de un bombero de Monterrey, protagonizó el rescate de un gatito que quedó atrapado dentro del cofre de un vehículo, en un hecho que llamó la atención por el cuidado y la rapidez con la que lograron ponerlo a salvo.

De acuerdo con lo relatado, el animal fue detectado a tiempo, lo que permitió evitar una situación mayor. Aunque durante la temporada de frío es común que los gatos busquen refugio en el motor de los automóviles para resguardarse del clima, en esta ocasión se desconoce con certeza por qué terminó oculto en esa zona del vehículo. Entre las posibilidades, se mencionó que pudo haber estado huyendo de otro animal, como un perro, o simplemente buscando un escondite.

Video: Rascatan a Gato Atrapado en Automóvil en Monterrey

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Gato fue liberado sin lesiones

Al percatarse de su presencia, las personas que participaron en el rescate abrieron el cofre del automóvil e iniciaron maniobras para liberarlo sin poner en riesgo su integridad. El gatito, que ya no era tan pequeño, se encontraba atorado y apenas podía moverse, por lo que fue necesario retirar o mover algunas partes para poder alcanzarlo.

Tras varios minutos de labor, finalmente lograron sacarlo. En las imágenes del momento se observa al animal hecho bolita, visiblemente asustado, pero sin lesiones aparentes. Una vez afuera, el gatito quedó sano y salvo, lo que generó alivio entre quienes seguían el caso.

Además del rescate, trascendió que el felino ya habría sido adoptado, por lo que su historia tuvo un final feliz. El caso también sirvió para recordar a los automovilistas la importancia de revisar el cofre o golpear suavemente el auto antes de encenderlo, ya que algunos animales suelen refugiarse ahí, lo que puede poner su vida en peligro.

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