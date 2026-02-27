Mujer Resulta con Quemaduras Tras Presunta Agresión de su Pareja en Apodaca, Nuevo León

Una mujer identificada como Berenice resultó con quemaduras de consideración luego de que presuntamente su pareja o expareja le arrojara gasolina y le prendiera fuego mientras descansaba en el interior de su domicilio, en la colonia Los Fresnos, en el municipio de Apodaca.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba recostada en el sillón cuando el hombre llegó y, sin previo aviso, le lanzó gasolina para después encenderla en llamas, provocándole lesiones principalmente en el rostro y el pecho.

Vecinos del sector, al escuchar los gritos de auxilio, acudieron rápidamente y lograron sacarla del domicilio mientras aún estaba envuelta en fuego. Gracias a la intervención de los habitantes del lugar, las llamas pudieron ser controladas antes de que la situación fuera aún más grave.

Tras el ataque, Berenice fue llevada a la casa de sus padres, quienes señalaron que recibieron aviso de lo ocurrido y que la mujer llegó con visibles quemaduras y fuertes dolores.

Elementos de Protección Civil de Apodaca acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente la trasladaron en una unidad oficial a la Clínica 21 del IMSS, donde permanece recibiendo atención médica especializada.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del presunto agresor ni sobre su paradero. Las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

