Mujer Sale Proyectada de Camión y Resulta Gravemente Herida en San Pedro, Nuevo León

Una mujer resultó con lesiones de gravedad luego de salir proyectada de una unidad de transporte público de la ruta Túnel 113, mientras circulaba sobre la avenida San Agustín, en el municipio de San Pedro Garza García.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando la mujer, de aproximadamente 50 años, se encontraba de pie junto a la puerta trasera del camión, la cual permanecía abierta mientras la unidad avanzaba a gran velocidad. Presuntamente, el movimiento del vehículo provocó que la pasajera perdiera el equilibrio y saliera expulsada, golpeándose fuertemente contra el pavimento.

Testigos del hecho alertaron de inmediato a los cuerpos de emergencia, por lo que al sitio acudieron elementos de Protección Civil de San Pedro, así como oficiales de Tránsito y Policía Municipal, quienes brindaron los primeros auxilios y acordonaron la zona para evitar riesgos a otros automovilistas.

Mujer permanece grave en hospital tras salir proyectada de camión

La mujer fue atendida en el lugar y posteriormente trasladada al Hospital Universitario, donde permanece bajo observación médica debido a un traumatismo craneoencefálico y diversas contusiones en el cuerpo.

El conductor del transporte público fue detenido por elementos de la Policía Municipal y puesto a disposición del Ministerio Público, con el fin de determinar su responsabilidad en los hechos. Las autoridades investigan si la unidad contaba con las condiciones de seguridad adecuadas y si el chofer incurrió en negligencia al mantener la puerta abierta durante el trayecto.

Durante varias horas, el carril lateral de la avenida San Agustín permaneció cerrado, lo que generó una importante carga vehicular en la zona, mientras los equipos de rescate realizaban las maniobras y retiraban el camión involucrado.

