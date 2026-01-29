Mujer de la Tercera Edad y su Perro son Rescatados de Incendio en Guadalupe, Nuevo León

Una mujer de la tercera edad y su mascota fueron rescatadas luego de registrarse un incendio al interior de una vivienda ubicada en la colonia Cañada Blanca, en el cruce de la calle Beta Grande, en el municipio de Guadalupe, Nuevo León.

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro provocó daños materiales considerables dentro del domicilio, principalmente en muebles, colchones y recámaras, sin que se reportaran personas lesionadas. Elementos del cuerpo de Bomberos acudieron de inmediato al llamado de auxilio y lograron controlar el fuego, así como rescatar a la mujer, quien se encontraba al interior de la vivienda al momento del incendio.

Paramédicos valoraron a la adulta mayor en el lugar, determinando que no presentaba lesiones ni síntomas de intoxicación por humo, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital. Autoridades informaron que su estado de salud es estable.

Perro es llevado a un veterinario

Asi mismo, durante las labores de rescate se logró poner a salvo a un perro, mascota de la mujer, quien permaneció dentro de la casa mientras el incendio se desarrollaba. Debido a la posible inhalación de humo, el animal fue trasladado de manera preventiva a un veterinario para su valoración médica.

Los cuerpos de emergencia realizaron maniobras de ventilación y enfriamiento en la vivienda para evitar que el fuego se reavivara, además de acordonar la zona como medida de seguridad. Hasta el momento, no se ha informado la causa oficial del incendio, por lo que serán las autoridades correspondientes quienes realicen el peritaje para determinar el origen del siniestro.

