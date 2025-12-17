Niña de 12 Años Resulta Gravemente Herida por Disparo en Monterrey

Una menor de edad resultó lesionada tras ser atacada a balazos y fue localizada tendida en la vía pública en la colonia San Ángel Sur, al sur de Monterrey. El hecho generó una fuerte movilización de cuerpos de auxilio y autoridades, luego de que vecinos del sector reportaran la situación a los números de emergencia al percatarse de la presencia de la niña herida.

El incidente fue reportado en el cruce de las calles Valle Redondo y Adolfo López Mateos, donde testigos señalaron haber encontrado a la menor tirada sobre el pavimento. Fueron vecinos del sector, así como una amiga que la acompañaba en ese momento, quienes solicitaron la presencia de las autoridades.

Video: Balean a Niña Se Reporta en Estado Grave en Colonia San Ángel Sur en Monterrey

Hasta ahora, no se ha precisado si la agresión fue producto de un ataque directo o si la menor fue alcanzada por una bala perdida. A la llegada de los rescatistas, se confirmó que la víctima se encontraba inconsciente y presentaba una lesión de gravedad.

La menor fue descrita con una edad aproximada de 12 años, de complexión delgada y tez morena. Durante la valoración inicial, los paramédicos detectaron que presentaba un impacto de bala en la parte frontal del cráneo, lo que evidenciaba la gravedad de su estado de salud.

Traslado urgente a hospital de la localidad

Debido a la severidad de la herida, la niña fue estabilizada en el lugar y posteriormente trasladada de urgencia a un hospital de Monterrey. Su estado de salud fue reportado como grave, por lo que quedó bajo atención médica especializada.

En el sitio permanecieron elementos de seguridad para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer mayores detalles sobre cómo ocurrieron los hechos ni sobre posibles responsables.

Tampoco se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este ataque. El caso continúa bajo investigación para esclarecer las circunstancias en las que la menor resultó lesionada

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

