Muere Niño Mientras Jugaba a las Escondidas en Escobedo, Nuevo León; Investigan Caso

En el municipio de Escobedo, Nuevo León, un niño de 6 años perdió la vida mientras jugaba a las escondidas. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León ya investiga las circunstancias que rodearon este suceso, ocurrido la noche del domingo 11 de octubre, para esclarecer las posibles responsabilidades.

Video: Investigan Muerte de Niño en Escobedo Jugaba Supuestamente a las Escondidas y Se Asfixia

De acuerdo con lo informado por la familia del menor, identificado como Anderson, el pequeño jugaba junto con dos primos en su hogar, ubicado en la colonia Nueva Esperanza. Durante el juego, Anderson decidió esconderse en un cesto de ropa, cubriéndose con diversas prendas para pasar desapercibido.

Según los relatos de los familiares, el abuelo del niño escuchó las risas y los pasos de los tres niños mientras jugaban, pero, al dejar de oír ruidos, decidió levantarse para verificar qué ocurría. Al no encontrar a Anderson con sus primos, el abuelo comenzó a buscarlo por toda la casa. Fue en ese momento cuando, en el cesto de ropa, descubrió al menor inmóvil e inconsciente.

Al darse cuenta de la gravedad de la situación, el abuelo corrió a llevar a Anderson a una clínica cercana, pero, lamentablemente, los intentos de reanimación no tuvieron éxito, y el niño ya no presentaba signos vitales al momento de su llegada.

Fiscalía mantiene abierta investigación por muerte de menor en Escobedo

Las autoridades ministeriales ya se encuentran en el lugar de los hechos, en el municipio de Escobedo, y han comenzado una investigación para esclarecer los pormenores del suceso. Aún se desconoce si la causa de la muerte fue un accidente relacionado con la asfixia, debido a la posición en que el menor quedó dentro del cesto de ropa, o si existieron otros factores involucrados.

La familia de Anderson se mantiene a la espera de los resultados de la investigación y ha solicitado el apoyo de las autoridades para que se determinen las responsabilidades correspondientes. Las autoridades siguen trabajando en el caso para esclarecer todos los detalles y asegurarse de que se haga justicia. Por ahora, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León mantiene abiertas las líneas de investigación, con el objetivo de obtener claridad sobre este hecho.

Con información de Angel Giner / Noticias N+

RR