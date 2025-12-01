Hay Nueve Viviendas en Riesgo Tras Explosión en Pesquería, Nuevo León; Podrían Ser Demolidas

Tras la explosión registrada el pasado viernes 28 de noviembre en el fraccionamiento Los Olmos, en Pesquería, provocada por pirotecnia almacenada de manera clandestina, la colonia continúa bajo un estricto proceso de evaluación debido a los severos daños que dejó la onda expansiva. Hasta este lunes 1 de diciembre, nueve viviendas permanecen evacuadas, pues representan un riesgo para sus habitantes.

Estas casas fueron marcadas con una “X” por parte de las autoridades, señal que indica peligro estructural. Peritos especializados acudirán entre hoy y mañana para determinar cuáles pueden ser reparadas y cuáles deberán ser demolidas. El análisis se centrará en fracturas, daños en muros de carga, techos debilitados y desplazamientos estructurales que pudieron haber comprometido la estabilidad de las construcciones.

Durante un recorrido por la zona cero se observan dos viviendas que ya fueron derribadas, incluyendo la casa donde ocurrió la explosión. A su alrededor, otras muestran daños severos: puertas arrancadas, ventanas reventadas, paredes colapsadas parcialmente y muebles quemados o cubiertos de escombros. Incluso algunos vehículos estacionados cerca del sitio presentan abolladuras y cristales rotos.

Serían 9 las casas derrumbadas

Si los peritos confirman la gravedad de las afectaciones en las viviendas marcadas, serían nueve las casas que podrían terminar demolidas en total. Las familias que ahí vivían han sido reubicadas temporalmente y permanecen a la espera del dictamen oficial para saber si podrán regresar o si perderán definitivamente su patrimonio.

Vecinos que han logrado ingresar brevemente a sus hogares relatan momentos de angustia: algunos encontraron sus casas sin ventanas, otros con paredes cuarteadas o techos que amenazan con desplomarse. La mayoría coincide en que las últimas horas han sido de incertidumbre y preocupación.

Las autoridades municipales y estatales continúan con los trabajos de evaluación, apoyo a las familias y retiro de escombros, mientras se solicita a la población mantenerse alejada.

