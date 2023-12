Abuelita Olvida Apagar Veladora y Pierde Todo en Incendio en su Casa

Como cada día, doña Lalita terminó de rezar su rosario y comenzó a realizar el almuerzo, pero lamentablemente un incendio en su vivienda, ubicada en la colonia Fomerrey 35 de Monterrey, Nuevo León, la dejó sin nada.

Dejé la veladora prendida y acabé de hacer mi oración, me fui a la cocina a hacer de almorzar y pues se me olvidó apagarla- Eso fue todo, cuando regresé ya todo se había consumido.

Gran parte de su recámara, en el que también se tenía un nacimiento, un pinito, un árbol navideño, prácticamente se perdió. Así como objetos que formaban parte de su patrimonio, como máquinas de coser y mercancía, pues la mujer de la tercera edad realizaba costuras a sus vecinos para poder sostenerse.

En pie solo quedaron algunas imágenes religiosas que pudieron ser salvadas tras el incendio. el cual fue controlado por los propios vecinos, a pesar de que no cuentan con mucha agua.

Ya no había agua, no teníamos la del tinaco y había poca presión, pero lo logramos, los señores me ayudaron a controlar todo el incendio y se fueron hasta cuando ya se había calmado.