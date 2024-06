¿Viaje al Más Allá? Olvidan Urna con Cenizas en Camión de Transporte Público

De todos los años que llevan trabajado en el transporte público de Nuevo León, está es la primera ocasión que se topa con algo así.

La mañana del sábado, una persona abordó el camión 35 de la ruta 209 y olvidó una bolsa en cuyo interior encontraron una urna con cenizas así como un par de fotografías del fallecido.

Misael Ocampo, Analista de tráfico Ruta 202

Desde ese momento, Misael, chofer de la ruta, publicó el peculiar olvido en diversos grupos de redes sociales, pero a la fecha nadie se ha reportado.

La urna junto con las fotografías permanecen en la caseta de la ruta ubicada en la calle Isla del Sur con el número 605 de la colonia Bosques de Escobedo.

Pues más que nada el valor sentimental o sea no estamos hablando de una mochila o algo así es el cuerpo de un familiar digo no sé comprende la situación más que nada lo sentimental y no tanto porque nosotros no podamos tener objetos así tanto tiempo y obviamente no queremos deshacernos de esa persona. No son puros objetos como más normales de olvidar mochilas carteras celulares pero cenizas jamás.