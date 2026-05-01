Detienen a 13 Personas tras Operativos Simultáneos en García, Nuevo León

Un operativo simultáneo este viernes 1 de Mayo realizado en sectores de acceso restringido del municipio de García dejó como saldo la detención de 13 personas, así como el aseguramiento de 17 vehículos y diversas dosis de droga. El despliegue, que tuvo como principal objetivo combatir el narcomenudeo, se llevó a cabo en distintas colonias privadas del poniente del área metropolitana.

Video: Detienen a 13 Personas Aseguran 17 Vehículos y Droga en García Nuevo León

La Fiscalía de Justicia de Nuevo León, en coordinación con elementos del Ejército Mexicano, ejecutó al menos seis cateos en diferentes propiedades. Estas acciones forman parte de una estrategia conjunta para debilitar las actividades relacionadas con la venta de drogas a menor escala en la región. Una de las intervenciones tuvo lugar en la calle Jacopo, dentro de la colonia Samsara Residencial. En este punto, detectives apoyados por binomios caninos realizaron el allanamiento de una de las propiedades, en busca de sustancias ilícitas y posibles implicados.

Además de este sector, las autoridades informaron que también se realizaron investigaciones en viviendas ubicadas en los fraccionamientos Altrysa Residencial, sector Monet, Fraccionamiento El Cielo, así como en la colonia residencial Toscana, todas dentro del municipio de García.

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De acuerdo con el reporte oficial, el operativo conjunto entre detectives y personal militar permitió la detención de 12 hombres y una mujer, sumando un total de 13 personas arrestadas. Asimismo, se logró el aseguramiento de 17 vehículos, de los cuales 9 carros y 8 motocicletas.

Identidad de detenidos no revelada

Durante las revisiones también se localizaron varias dosis de marihuana, las cuales fueron aseguradas por las autoridades como parte de la evidencia relacionada con las actividades investigadas. Hasta el momento, la Agencia Estatal de Investigaciones no ha dado a conocer las identidades de las personas detenidas. Las autoridades continúan con las indagatorias correspondientes para determinar la posible responsabilidad de los implicados y su relación con actividades de narcomenudeo en la zona.

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Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

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