Osa Mina Llega a Fundación Invictus en Hidalgo tras Exitoso Traslado Aéreo

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó, a través de sus redes sociales, que la osa Mina ya se encuentra en las instalaciones de la Fundación Invictus, en el estado de Hidalgo, donde recibirá atención especializada y comenzará una nueva etapa de vida. De acuerdo con la dependencia, el traslado de Mina se llevó a cabo por vía aérea y concluyó de manera exitosa

La osa llegó en buenas condiciones, con buen ánimo y bajo el cuidado inmediato del equipo de veterinarios de la Fundación Invictus, quienes se encargarán de supervisar de manera cercana su estado de salud.

Especialista Internacional se suma al cuidado de la osa Mina

La Profepa destacó que en el proceso de atención de Mina participa también un especialista en medicina biorreguladora en sistemas, quien viajó desde Colombia para sumarse al tratamiento y recuperación del ejemplar. Esta colaboración internacional refleja la importancia y el compromiso por garantizar un trato digno y libre de dolor para la osa.

“Este es el inicio de una nueva vida para Mina, sin dolor y con trato digno"

Señaló la dependencia en su mensaje oficial, acompañado de un agradecimiento especial hacia la Fundación Invictus por su participación activa y comprometida en este proceso de rescate y rehabilitación.

Asimismo, la Profepa extendió un reconocimiento a la ciudadanía que, con su mirada atenta y sus denuncias, hizo posible dar seguimiento al caso y garantizar que Mina recibiera la atención adecuada. La institución subrayó que la participación ciudadana resulta clave para visibilizar y atender este tipo de situaciones que afectan el Bienestar de la fauna silvestre en México. “Les iremos compartiendo paso a paso sus avances”,< comentó PROFEPA y su compromiso de trabajar en conjunto con organizaciones civiles y especialistas para asegurar un entorno digno y seguro para los animales rescatados.

