Padres que Perdieron a Su Hija en Incendio en Nuevo León Piden Ayuda

El día en que ocurrió la tragedia, la madre de Gloria había salido a realizar compras para el desayuno, acompañada de sus dos hijos más grandes, mientras los más pequeños de ocho, seis y tres años continuaban dormidos en casa… Una hora antes, el padre de familia se había dirigido a su trabajo, muy cerca del domicilio; él platica cómo un conocido al ver el incendio decide correr para avisarle.

No, pues fue y me avisó ahí. Cómo está cerquita el trabajo fue y me avisó de volada... Me dijo que corriera de volada porque pues estaba quemándose la casa y la niña estaba dentro... Pues se me vino lo peor; ya llegué y vi a mi hija.