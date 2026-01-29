Paloma Causa Incendio en Bodega en Monterrey; Rescatan a Perros

Un incendio registrado en una bodega del municipio de Monterrey, movilizó a elementos de Bomberos de Nuevo León, así como a personal municipal y estatal de Protección Civil, quienes acudieron de inmediato para realizar labores de sofocación. El siniestro ocurrió en una bodega donde se almacenaba pedacería de poliuretano de alta densidad, un material altamente inflamable, lo que generó preocupación entre vecinos de la zona.

Los hechos se registraron en la calle Privada Revolución, en la propiedad marcada con el número 3924, ubicada en la colonia Burócratas. Desde los primeros reportes, los rescatistas trabajaron de manera coordinada para controlar las llamas y evitar que el fuego se propagara a inmuebles cercanos, debido a la naturaleza del material almacenado en el lugar.

De acuerdo con la información proporcionada por Protección Civil de Monterrey, tras varias horas de trabajo la zona fue declarada como controlada y sin riesgo para la población. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni con síntomas de intoxicación por inhalación de humo.

El reporte preliminar señaló que el incendio habría sido provocado por un factor poco común. Según las autoridades, una paloma se habría detenido en un alambrado con electricidad; posteriormente, el ave cayó sobre el material almacenado dentro de la bodega, lo que aparentemente originó el fuego.

Rescate de animales en bodega

Durante las labores de atención a la emergencia, rescatistas también lograron poner a salvo a varios perros que se encontraban en el área cercana al incendio. Los animales fueron resguardados sin que presentaran lesiones, lo que fue destacado como parte de las acciones realizadas por los cuerpos de emergencia.

Las imágenes captadas en el lugar mostraron una escena aparatosa, con llamas y una intensa movilización de unidades de auxilio. Sin embargo, gracias a la rápida intervención de las autoridades, el incendio fue sofocado sin mayores consecuencias.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

