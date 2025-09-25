Parques y Vida Silvestre de Nuevo León Asumirá Cuidado de Osa Enferma de Parque La Pastora

La dependencia estatal Parques y Vida Silvestre de Nuevo León informó este jueves que se hará cargo directamente del cuidado veterinario de la osa ubicada en el Zoológico La Pastora, que presenta patologías dermatológicas y otras complicaciones de salud. La decisión se tomó tras la solicitud formal enviada a la PROFEPA para que el ejemplar quede bajo supervisión médica especializada del organismo estatal.

El objetivo principal del tratamiento será la recuperación del animal y, de ser posible, su eventual liberación en su hábitat natural. Sin embargo, la institución aclaró que el caso tiene un pronóstico reservado, ya que la evolución de la osa dependerá de su respuesta a los tratamientos veterinarios. En caso de que la enfermedad comprometa de manera irreversible su salud, se implementarán cuidados paliativos dignos para garantizar su bienestar.

Noticia relacionada: Exhiben Osos en Situación Crítica en La Pastora en Monterrey, Nuevo León

Se dio a conocer que el equipo médico veterinario aplicará protocolos clínicos avanzados, con seguimiento constante y supervisión especializada, priorizando siempre la atención ética y profesional del ejemplar.

La dependencia subrayó que esta intervención directa responde al compromiso con la conservación de la fauna silvestre de Nuevo León y a la responsabilidad institucional de brindar soluciones oportunas frente a problemas de salud de los animales bajo resguardo.

Video de osa en visible estado crítico alertó a los ciudadanos en Nuevo León

Este caso se suma a las denuncias públicas que surgieron a raíz de un video difundido en redes sociales, en el que se mostraba a la osa en un estado claramente deteriorado. En la grabación, que dura apenas 17 segundos, se observa al ejemplar con bajo peso, con heridas visibles en la piel y las garras, y rodeada de moscas, lo que generó indignación entre usuarios y colectivos de protección animal.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, provocando comentarios de preocupación y críticas hacia el manejo de los animales en el zoológico La Pastora, y motivando a las autoridades a revisar de manera inmediata el estado del animal.

Diversos colectivos y ciudadanos aprovecharon las plataformas digitales para denunciar lo que calificaron como maltrato o negligencia, demandando que se tomaran medidas urgentes para garantizar el bienestar de la osa. La presión social y mediática fue clave para que Parques y Vida Silvestre de Nuevo León decidiera intervenir directamente, asegurando que el animal reciba atención veterinaria especializada bajo supervisión constante.

La institución concluyó que continuará supervisando de cerca la evolución del ejemplar y evaluará todas las decisiones médicas en coordinación con expertos.

Historias recomendadas: