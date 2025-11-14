Pasajero Sufre Convulsiones antes de Despegar en Aeropuerto de Monterrey; Tripulación Lo Salva

Una fuerte movilización se registró la mañana de este viernes 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Monterrey, luego de que un pasajero a bordo del vuelo 4324, con destino a Los Cabos, sufriera una emergencia médica justo antes del despegue. La situación generó momentos de tensión entre los viajeros; sin embargo, la pronta atención de la tripulación evitó una tragedia.

De acuerdo con los reportes, el avión estaba por iniciar despegue cuando un hombre comenzó a presentar malestares repentinos. Testigos indicaron que, en cuestión de segundos, cayó en convulsiones y posteriormente perdió el conocimiento. Ante la emergencia, las aeromozas activaron de inmediato los protocolos de atención médica establecidos por la aerolínea.

Video: Salvan Aeromozas a Pasajero con Convulsiones Durante Vuelo en Aeropuerto de Monterrey

Noticia relacionada: Detienen a Pasajero por Comportamiento Agresivo en Vuelo de Volaris; Enfrentará Cargos Federales

Emergencia médica obliga a detener vuelo rumbo a Los Cabos

La tripulación inició maniobras de RCP mientras solicitaba apoyo al personal del Aeropuerto de Monterrey. Se informó que el pasajero mostró indicios de un infarto, por lo que la intervención rápida fue determinante para estabilizarlo. Paramédicos ingresaron a la aeronave y continuaron con la atención especializada, logrando sacarlo de la zona de riesgo y trasladarlo a un hospital cercano.

Mientras tanto, la puerta de embarque fue acordonada temporalmente para permitir el despliegue de autoridades y cuerpos de emergencia. Los pasajeros, aunque sorprendidos por el incidente, permanecieron en calma mientras se realizaban las maniobras.

Minutos después, la situación fue controlada y el vuelo quedó listo para reanudarse. Personal del aeropuerto confirmó que el resto de los pasajeros continuaría su viaje hacia Los Cabos sin mayor contratiempo.

La situación volvió a poner en evidencia la importancia de la preparación que recibe la tripulación para actuar en emergencias a bordo. Gracias a esa capacitación y a la coordinación con los equipos médicos, el pasajero fue estabilizado y permanece bajo atención.

Historias recomendadas: