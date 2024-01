Paula Boxea en las Calles para Juntar Dinero y Competir en Mundial

Paula Hernández es una joven de 17 años que vive en la colonia Garza Nieto, en Monterrey; lleva 7 años entrenando box en el gimnasio de la Colonia 10 de marzo, campeona estatal y nacional, pero hoy va entrenar en la calle (calzada Madero) para poder recabar dinero.

La joven ganó la oportunidad de ir al mundial del campeonato juvenil de box, que se llevará a cabo en Monte Negro (antiguamente Yugoslavia), pero no tiene apoyo.

El tiempo está en su contra; necesita pagar el vuelo y el hospedaje a más tardar los primeros días de febrero, según lo establecido por la federación de su deporte. Aunque ella y su familia han tocado puertas y buscado apoyo de empresarios y autoridades, todo ha quedado en promesas.

Por más que intentamos, no llega el apoyo, pero como quiera eso no nos agacha, no nos quita del objetivo.