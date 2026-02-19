Pelea Entre Albañiles Deja a Un Hombre Herido con Arma Blanca en Monterrey;Presunto Agresor Huye

La mañana de este jueves 19 de febrero se registró una pelea entre dos hombres trabajadores de la construcción, uno de ellos terminó herido luego de ser atacado con un cúter, un arma blanca. Los hechos ocurrieron en pleno centro de la ciudad de Monterrey, generando una fuerte movilización de los cuerpos de auxilio. De acuerdo con el reporte, la agresión se registró cuando ambos trabajadores iniciaban sus labores, al comenzar el turno laboral.

Presuntamente, una discusión entre ellos fue subiendo de tono hasta que comenzaron los golpes. En medio del enfrentamiento, uno de los hombres sacó un arma blanca y lesionó a su compañero. Autoridades se movilizaron hasta el cruce de las calles Carlos Salazar y Edison, en Monterrey, tras recibir el reporte de una persona herida.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil de Monterrey y paramédicos de la Cruz Roja. Al llegar, los cuerpos de auxilio encontraron al hombre severamente lesionado. Presentaba heridas provocadas con un cúter en la zona del tórax, estómago y pecho, lo que ameritó atención inmediata por parte del personal de emergencia debido a la gravedad de las lesiones.

Presunto agresor huye del lugar

Mientras el trabajador era atendido por los paramédicos, el presunto agresor se dio a la fuga corriendo del sitio antes de la llegada de las autoridades correspondientes. El hombre lesionado fue identificado como Jair.

Hasta el momento no se ha informado sobre la detención del responsable, mientras que las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes para esclarecer lo sucedido.

