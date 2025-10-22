Pelea Familiar Deja un Hombre Herido a Balazos en Colonia San Bernabé, en Monterrey

Una persona resultó lesionada por impactos de bala tras un presunto pleito familiar en la colonia San Bernabé, en Monterrey. El conflicto se originó luego de que corrieran a una pareja de una vivienda, lo que escaló hasta una agresión con arma de fuego. Las autoridades no han reportado detenidos.

El hecho fue reportado la mañana del miércoles 22 de octubre, cuando se solicitó apoyo para atender a un hombre herido por arma de fuego. El reporte indicaba que el individuo se encontraba sangrando en la vía pública. El reporte de un herido a balazos llevó a paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil de Monterrey y efectivos de Fuerza Civil hasta la calle Heliotropo, donde aseguraban que había un hombre herido y sangrando.

Al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que el herido presentaba impactos de bala, específicamente en una pierna. La situación generó alarma entre los vecinos por la intensidad del conflicto. Presuntamente, el conflicto escaló por una discusión entre miembros de una misma familia.

Todo se habría originado luego de que corrieran de una casa a la pareja de uno de los integrantes. Los involucrados, molestos por la situación, se retiraron del lugar con sus pertenencias a bordo de una camioneta; sin embargo, poco tiempo después regresaron a la vivienda únicamente para continuar la discusión, la cual terminó con disparos y una persona herida.

Sin detenidos tras el baleado en colonia San Bernabé

Un hombre lesionado fue auxiliado inicialmente por sus propios familiares, quienes al ver la gravedad de las heridas decidieron trasladarlo por sus propios medios a un hospital cercano para que recibiera atención médica. Hasta el momento se desconoce su estado de salud, aunque trascendió que presentaba al menos un impacto de bala en una pierna.

Por su parte, las autoridades informaron que no se han registrado personas detenidas relacionadas con el ataque. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones y peritos de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León acudieron al lugar de los hechos para recabar indicios, testimonios de vecinos y revisar posibles grabaciones de cámaras de seguridad que ayuden a esclarecer cómo ocurrieron los hechos.

