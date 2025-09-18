Captan Pelea de Automovilistas en Vía Pública en Avenida Sendero en Escobedo, Nuevo León

Una pelea entre automovilistas tuvo lugar en plena vía pública en la Avenida Sendero, a la altura de Arturo B. de la Garza, en los límites de Escobedo con el municipio de San Nicolás, Nuevo León. Este incidente, que ocurrió en la mañana de este jueves 18 de septiembre, se desató tras un accidente entre un motociclista y un vehículo, pero rápidamente escaló a una confrontación física entre los involucrados.

Tras el accidente, tanto el motociclista como el conductor del automóvil y su acompañante descendieron de sus respectivos vehículos. En un instante, las discusiones se convirtieron en golpes, con todos los involucrados participando activamente en la pelea.

En las imágenes captadas por automovilistas que presenciaron la escena, se puede ver cómo la mujer del motociclista intenta inicialmente separar la pelea, pero luego también se une al enfrentamiento, defendiendo a su acompañante. La situación se intensificó cuando otros conductores que presenciaron el altercado intentaron intervenir. Fue uno de ellos quien logró, finalmente, separar a los participantes en la pelea.

Falta de Diálogo y Control Emocional Desatan Pelea en Avenida Sendero, Escobedo

Sin embargo, la violencia que se desató en plena vía pública es un claro reflejo de una creciente falta de control emocional y diálogo en las interacciones diarias, especialmente en el contexto del tráfico urbano. Las autoridades de Monterrey llegaron al lugar poco después de que la pelea fuera grabada por varios testigos, y se procedió con la detención de cuatro personas: tres hombres y una mujer. Todos fueron arrestados por su participación en la confrontación. Aunque no se reportaron heridos.

Con información de Porfirio Medellín / Noticias N+

