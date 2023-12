¿Cuáles Son los Peores Regalos de Navidad?

Así recordaron algunos ciudadanos que habitan en Monterrey, Nuevo León, los malos obsequios que recibieron en Navidad:

Una muñequita chiquita que me regalaron. Era de trapo y no quería eso, yo quería una muñeca de las que caminaban pero pos no había dinero.

También mencionaron cuáles son los regalos que no se deben de regalar en estas fiestas:

Pues yo pienso que como zapatos, porque luego los zapatos no les gustan o no les quedan.

Otra cosa que a nadie le gusta, es cuando quien regala hace uso del llamado "roperazo"; un artículo que no gustó y que se obsequia a alguien más.

Ah sí, a veces pasa que dice uno: 'Bueno ya me lo dieron y a lo mejor ese regalo ya viene desde no sé donde, lo regalaron y lo regalaron, a lo mejor como no está muy bonito, lo vuelven a regalar... Yo no (jajaja).