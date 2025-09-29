Hombre Intenta Salvar a su Perrita en un Incendio en Guadalupe, Nuevo León

Un incendio registrado durante la madrugada de este domingo 28 de septiembre en la Colonia Residencial Las Quintas, en el municipio de Guadalupe, dejó daños materiales y una escena cargada de emoción, un hombre luchó desesperadamente por salvar la vida de una de sus perritas, que lamentablemente no sobrevivió al siniestro.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 00:30 horas vecinos de la Calle Manzano alertaron a las autoridades al percatarse de humo y llamas que provenían de una vivienda cercana. Bomberos de Guadalupe recibió la llamada de emergencia y de inmediato movilizó unidades al lugar. En cuestión de minutos arribaron al domicilio afectado para iniciar las labores de control y rescate.

A su llegada, los bomberos encontraron la vivienda envuelta en humo, principalmente en la segunda planta, donde se originó el siniestro. Vecinos señalaron que las llamas comenzaron a extenderse con rapidez y temían que el propietario aún se encontrara en el interior junto con sus mascotas.

Video:Muere Perro y Salvan a Otro en Incendio de Casa en Guadalupe

Noticia relacionada: Fuerte Incendio en Tejabanes Abandonados en Guadalupe, Nuevo León

Los rescatistas ingresaron de inmediato a la vivienda y localizaron al propietario, a quien lograron sacar con éxito. Una vez a salvo, el hombre informó con desesperación que en la segunda planta aún permanecían atrapadas sus dos perritas.

Ante la situación, los bomberos no dudaron en regresar a la zona afectada para continuar con las labores de búsqueda. Minutos después, descendieron con una perrita de raza pug que se encontraba desorientada y con signos de agitación, pero con vida. Los elementos la atendieron en el lugar para verificar que no presentara complicaciones por inhalación de humo y se aseguró su estado antes de continuar con las maniobras.

Lucha desesperada por salvar a su segunda perrita

Poco después, los bomberos localizaron a la segunda perrita, aparentemente de raza pitbull, que había quedado inconsciente en la parte superior de la vivienda. Fue sacada con rapidez y colocada en la unidad de atención para iniciar maniobras de reanimación.

Los elementos aplicaron compresiones y técnicas de rescate animal para tratar de estabilizarla. Al ver la escena, el propietario no dudó en intervenir y, entre lágrimas, se unió a los esfuerzos para reanimarla, incluso practicándole respiración de boca a boca con la esperanza de traerla de vuelta.

Sin embargo, pese a los intentos de los bomberos y el amor desesperado de su dueño, el corazón de la perrita dejó de latir. La escena conmovió tanto a vecinos como a rescatistas que presenciaron el momento.

Aunque el incendio provocó afectaciones en una de las habitaciones de la vivienda, para el propietario las pérdidas materiales fueron lo menos importante. Su prioridad, desde el primer instante, fue rescatar a sus mascotas y mantenerlas con vida.

Los bomberos lograron controlar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas, mientras que personal de Protección Civil realizó una revisión para descartar riesgos adicionales en la estructura. Hasta el momento, no se han revelado las causas exactas del incendio, aunque se presume que pudo haber iniciado por un posible cortocircuito.

La escena dejó en evidencia el profundo vínculo que existe entre muchas personas y sus animales de compañía. Para este hombre, sus perritas no eran simples mascotas, sino parte fundamental de su familia.

Historias recomendadas: